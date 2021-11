Ekel-Bakterien gefunden : Trinkwasser am Flughafen BER mit Keimen verunreinigt

Trinkwasser am Flughafen BER mit Keimen verunreinigt

Am Flughafen BER wurden Keime im Leitungswasser gefunden. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass dem BER das Geld auszugehen droht. Jetzt haben Techniker bei einer Routineprüfung des Trinkwassers auch noch Keime gefunden. Diese können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall oder Erbrechen auslösen.

Das Trinkwasser am Hauptstadtflughafen BER ist mit Keimen verunreinigt. Bei einer Routinebeprobung in Terminal 1 wurden Coliforme Bakterien im Trinkwasser gefunden, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft des Flughafens am Dienstag mitteilte. Die Keime können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall oder Erbrechen auslösen.