Aluminiumherstellung : Trimet halbiert Produktion in Essen - Kurzarbeit zunächst nicht geplant

Ein Mitarbeiter zwischen mehreren Schmelzflusselektrolyseöfen zur Aluminiumgewinnung in der Produktionshalle von Trimet in Essen (Archivfoto von 2018). Foto: dpa/Guido Kirchner

Berlin Für die Herstellung von Aluminium braucht Trimet so viel Strom wie ganz Essen. Nun machen dem Unternehmen die gestiegenen Energiepreise zu schaffen. Auf Beschäftigte kommen Veränderungen zu.

Deutschlands größter Aluminium-Hersteller Trimet will die Produktion der Hütte am Standort Essen in den kommenden Wochen halbieren. "Durch den weiteren Anstieg der Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine hat sich die Situation dramatisch zugespitzt. Das zwingt uns zu weiteren Anpassungen", sagte Vorstandschef Philipp Schlüter der "Welt Sonntag" laut Vorabbericht.