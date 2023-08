Textilunternehmer Wolfgang Grupp „Die Männer sind zuständig für das Einkommen und die Mütter sind verantwortlich für die Kinder“

Seit 1969 steht er an der Spitze von Trigema, ist alleiniger Inhaber und Geschäftsführer in dritter Generation. Wolfgang Rupp beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter in Burladingen, einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg. Trigema stellt insbesondere Sport- und Freizeitbekleidung her, ist bekannt als Firma mit dem Werbe-Affen.