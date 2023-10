Unternehmer Grupp und Maschmeyer streiten Ist das Homeoffice nur was für Drückeberger?

„Wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig“. Mit dieser Aussage im „Tagesspiegel“ sorgt Wolfgang Grupp (81) für Empörung. Der Textilunternehmer ist bekannt dafür, offensive Positionen gegen den Zeitgeist zu beziehen. Über Frauen hört sich das dann so an: „Die Männer sind zuständig für das Einkommen, die Mütter sind verantwortlich für die Kinder." Nun hat sich Grupp also flexible Arbeitszeitmodelle vorgeknöpft. Heimarbeit komme in seinem Unternehmen nicht in Frage, sagt er. Seine Mitarbeitenden könnten sich dann auch gleich arbeitslos melden – es merke ja sowieso niemand, ob sie zuhause arbeiteten oder nicht.