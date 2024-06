Von 53 Versorgern getragen Stadtwerke-Kooperation Trianel steigert Gewinn

Das von 53 Stadtwerken getragene Energieunternehmen Trianel hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr erneut kräftig gesteigert. Der Vorsteuergewinn stieg 2023 um über 49 Prozent auf 99 Millionen Euro, wie Trianel am Montag in Aachen mitteilte. Hauptgründe dafür seien ein sehr erfolgreiches Energiehandelsgeschäft, die erfolgreiche Entwicklung von Wind- und Sonnenstrom-Projekten und eine hohe Nachfrage nach Dienstleistungen, hieß es. Unterm Strich blieben fast 69 Millionen Euro übrig, die zu 90 Prozent an die Gesellschafter ausgeschüttet werden sollen.