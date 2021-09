Energiekonzern in der Krise : Treuhänder übernimmt bei Steag

Essen Sanierungsexperte Plathner soll den Stromkonzern Steag für den Verkauf fit machen. Vier Stadtwerke schießen 30 Millionen Euro bei der Beteiligungsgesellschaft KSBG nach. Das Projekt wird für die Revier-Kommunen endgültig zum Flop. Die Gewerkschaft mahnt.

Vor wenigen Tagen war der Versuch gescheitert, die RAG-Stiftung als Treuhänder an Bord zu holen. Sie hatte sich zurückgezogen, weil ihr treuhänderisches Konzept – insbesondere bei den Banken – nicht die erforderliche Akzeptanz gefunden habe, so die Stiftung. Hinter den Kulissen soll es gekracht haben. Warum die Stiftung, deren Aufgabe die Finanzierung der Ewigkeitslasten des Bergbaus ist, überhaupt die marode Steag retten wollte, verwunderte viele Beobachter.

Der Chef der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, will bei den Eigentümern darauf dringen, dass die Probleme der KSBG nicht auf dem Rücken der Beschäftigten abgeladen werden. Die Steag hat weltweit 6300 Mitarbeiter, davon 3300 in Deutschland .

Die Steag geht davon aus, dass der Treuhänder sich nicht in das operative Geschäfte einmischt: „Für das Tagesgeschäft ist festzustellen, dass ein Eingreifen des Treuhänders lediglich im Falle klar definierter Ausnahmesituationen vorgesehen ist“, so das Unternehmen. Womit Steag auf Dauer große Geschäfte machen will, wird sich zeigen müssen: Der inländische Kohleausstieg sei weitgehend abgeschlossen, spätestens ab Herbst 2022 werde nur noch das Kraftwerk in Duisburg-Walsum am Markt sein, teilte die KSBG mit.