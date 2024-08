Ermittlungen gegen Dennis Viehof Tragischer Bootsunfall vor Mallorca

Dennis Viehofs Familie ist über die Region hinaus bekannt; sein Großvater Eugen gründete 1962 mit seinem Schwager Gerhard Ackermanns die Selgross-Märkte, deren Namen aus dem Begriff Selbstbedienungsgroßmärkte abgeleitet war und aus denen dann Allkauf („Alle können alles kaufen“) entstand. Deren SB-Warenhäuser wuchsen danach rasant – zunächst in der Bundesrepublik, nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland, später in Polen. In den 1970er-Jahren wurde Allkauf Fußball-Fans als Werbepartner des damaligen Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bekannt. 1998 verkaufte Viehof, mittlerweile Alleineigentümer, sein Unternehmen für umgerechnet 1,3 Milliarden Euro an die Metro. Aus Allkauf wurde später Real.