Unternehmen, Institutionen, Dienstleister Die zehn größten Arbeitgeber in Dinslaken

Platz 1 Den Spitzenplatz in unserem Ranking belegt das St. Vinzenz Hospital in Dinslaken. Dieses ist neben dem Krankenhaus St. Camillus in Duisburg, dem St. Josef Krankenhaus in Moers und dem St. Nikolaus Hospital in Rheinberg eines von vier Standorten der GFO Kliniken Niederrhein im GFO-Verbund. In den vier Häusern arbeiten insgesamt mehr als 2.500 Mitarbeiter, davon allein mehr als 1.000 am Standort Dinslaken. Damit ist das St. Vinzenz Hospital der größte Arbeitgeber der Stadt.