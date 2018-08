Tom Bender ist gestorben - Rheinische Post Mediengruppe trauert um Geschäftsführer

Düsseldorf Der Geschäftsführer der Rheinische Post Verlagsgesellschaft verstarb völlig unerwartet im Alter von nur 52 Jahren.

Tom Bender war ein außergewöhnlicher Kollege. Weil er ein außergewöhnlicher Mensch war. Der gebürtige Düsseldorfer war ein Optimist, wie es selbst im Rheinland ungewöhnlich ist. Ein Menschenfänger, der die Fröhlichkeit zum Lebensprinzip erhob und das Warmherzige zu seiner Grundtemperatur. „Lerne zu lächeln, wenn alle anderen weinen“, hat er mal als seinen Leitspruch bezeichnet. Tom Bender kam morgens zur Arbeit, und wollte die Welt für die Rheinische Post erobern. Er sprudelte vor Ideen. In Konferenzen drehte er den Spieß um, wenn die Stimmung schlecht war. Er motivierte und inspirierte, und blieb auch in der Kritik fair. Er konnte Streit nicht ausstehen. Neulich hatte ich mit ihm einen Disput. Der Anlass war banal, ich wurde lauter. Am nächsten Tag entschuldigte ich mich dann per SMS. Da saß Tom Bender schon in meinem Büro, eine Cola in der Hand, ein breites Lachen im Gesicht, und bemerkte: „Kleinigkeiten können uns nicht entzweien.“