Seit einem Monat im Gefängnis: Keine weitere Haftverlängerung für Renault-Chef Ghosn

Tokio Im November wurde der Automanager Carlos Ghosn wegen angeblicher Verstöße gegen Börsenauflagen in Japan festgenommen. Seitdem wurde seine Untersuchungshaft mehrfach verlängert. Nun dürfte er bald das Gefängnis verlassen.

Der in Japan wegen angeblicher Verstöße gegen Börsenauflagen festgenommene Ex-Verwaltungsratschef von Nissan, Carlos Ghosn, könnte in Kürze aus der Untersuchungshaft kommen. Das Bezirksgericht in Tokio lehnte einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine weitere Haftverlängerung ab, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag in Tokio.