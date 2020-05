Douglas-Chefin : Tina Müller pausiert nach Not-Operation

Douglas-Chefin Tina Müller vor wenigen Tagen in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Die Chefin des Parfümeriekonzerns Douglas fällt vorerst aus. Die 51-Jährige habe sich nach einer Operation in eine Rehabilitation begeben müssen, teilte das Unternehmen mit.

Sorge um Tina Müller: Die Chefin des Parfümeriekonzerns Douglas fällt für unbestimmte Zeit aus. Nach einer Notoperation habe die 51-jährige Managerin sich in medizinische Rehabilitation begeben müssen, teilte Douglas am Montagabend mit. „Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, wann genau sie ihre Aufgaben als Group CEO wieder übernehmen kann“, hieß es in der Mitteilung.