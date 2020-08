Video-App : Tiktok verklagt die Trump-Regierung

New York Der US-Präsident führt Sicherheitsbedenken als Grund für seinen Kampf gegen die Video-App Tiktok an. Doch das lässt deren Mutterfirma nicht gelten. Sie wirft Trump politische Motive vor - und zieht vor Gericht.

Im Streit um ein drohendes Verbot der Video-Plattform Tiktok haben die Betreiber die Regierung von US-Präsident Donald Trump verklagt. Das Unternehmen reichte am Montag wie angekündigt Klage bei einem Bundesgericht in Kalifornien ein. Sie richtet sich gegen ein Anfang August von Trump unterzeichnetes Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok ab Mitte September hinausläuft , sollte der chinesische Mutterkonzern Bytedance die Plattform bis dahin nicht verkauft haben.

Trump will TikTok lieber in US-Hand sehen, als die App zu verbieten

Die Plattform warf der Trump-Regierung am Montag vielmehr politische Motive vor - das würden auch Branchenexperten so sehen. Trump befindet sich mitten im Wahlkampf für eine Wiederwahl am 3. November. Der Republikaner, der in Umfragen hinter seinem Herausforderer Joe Biden von den oppositionellen Demokraten liegt, fährt seit Wochen scharfe Angriffe auf China.