IG Metall warnt vor Berater-Ärger bei Thyssenkrupp Gabriel sieht Existenzbedrohung beim Stahl

Beim geplanten Stahl-Verkauf von Thyssenkrupp gibt es neuen Ärger. So lässt sich Konzern-Chef Miguel Lopez von derselben Agentur beraten, die auch den potenziellen Käufer Daniel Kretinsky in vielen Fragen beraten hat, wie Branchenkreise berichten. Die Münchner Beratungsfirma Goetzpartners, die eine Niederlassung in Düsseldorf hat, berät den Essener Konzern nicht nur beim Sparprogramm Apex, sondern auch beim Stahl-Verkauf.