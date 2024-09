Zwei Milliarden Euro Steuergeld Thyssenkrupps grüner Umbau gefährdet

Russwurm listete die DRI-Rüge in einer Reihe von Vorwürfen gegen den Stahl-Vorstand auf. Unter anderem schrieb er: „Das Steel-Management hat seine eigenen Pläne immer wieder deutlich verfehlt. Vereinbarte Restrukturierungsprogramme haben bei weitem nicht zu den in Aussicht gestellten Effekten geführt. In den vergangenen Jahren mussten Wertberichtigungen in Höhe von mehreren Milliarden Euro vorgenommen werden, weil falsch oder schlecht investiert worden war.“ Damit versuchte Russwurm zu begründen, warum die drei Stahl-Vorstände, darunter Bernhard Osburg, gehen müssen. „Dem Management von Steel ist es seit Jahren nicht gelungen, erfolgreich Antworten auf die strukturellen Herausforderungen des Stahlgeschäfts zu geben“, so Russwurms Urteil.