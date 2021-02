Verkauf der Stahlsparte : Thyssenkrupp zeigt Liberty die kalte Schulter

Essen Konzernchefin Merz hält sich beim Stahl alle Wege offen: Beim Übernahmeangebot des Konkurrenten sieht sie „Klärungsbedarf“. Bis März soll entschieden werden. Aktionäre fordern, den Abwärtstrend zu stoppen. Die Dividende fällt aus.

Bei dem angeschlagenen Industriekonzern Thyssenkrupp gibt es auch mal gute Nachrichten: „In das neue Geschäftsjahr sind wir mit Rückenwind gestartet“, wird Vorstandschefin Martina Merz am Freitag bei der virtuellen Hauptversammlung sagen. Ihr Redetext wurde bereits am Montag veröffentlicht. Und darin macht sie klar, dass sie die Zukunft der Stahlsparte nicht unbedingt in die Hände des US-Konzerns Liberty legen will: „Liberty Steel hat uns in der vergangenen Woche ein aktualisiertes Angebot übermittelt, das wir gegenwärtig sehr sorgfältig prüfen“, kündigte Merz an. Die Offerte sei aber kein bindendes Angebot. Sie enthält vor allem noch keinen Preis.