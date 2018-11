Interview mit Vorstandsmitglied Kaufmann: „Thyssenkrupp will nur saubere Geschäfte“

Essen Der Thyssenkrupp-Vorstand für Recht und Compliance spricht im Interview über die Konsequenzen der Kartell-Ermittlungen im Stahlbereich. Donatus Kaufmann wirkt dabei entspannt.

Kaufmann Wir haben die Angelegenheit von Anfang an sehr ernst genommen und unsere eigene Untersuchung mit einer externen Kanzlei vorangetrieben. So sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Eintrittswahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent möglich ist. Deshalb haben wir die Rückstellung gebildet und die Pflichtmitteilung gemacht. Mancher Wettbewerber mag da zurückhaltender sein.

Reicht das aus, was Heinrich Hiesinger immer als „Kulturwandel“ beschrieben hat, oder hätte mehr in Sachen Compliance passieren müssen – beispielsweise härtere Sanktionsmechanismen?

Kaufmann Den Ausdruck „enorm“ halte ich für deutlich übertrieben. Wir haben 160.000 Beschäftigte. Da haben Sie einen bunten Querschnitt durch die Gesellschaft, und leider spielt nicht jeder nach den Regeln. Wir wollen aber alles Menschenmögliche tun, um Fehlverhalten zu verhindern. Der Vorstand muss das konsequent vorleben. Zusätzlich müssen wir unsere Mannschaft überzeugen und sie technisch in die Lage versetzen, richtig zu handeln. Wir haben rund ein Drittel unserer Mitarbeiter per E-Learning in Sachen Kartell- und Korruptionsbekämpfung geschult. Auch halten wir die Mitarbeiter an, sich im Zweifelsfall vorab Beratung zuholen oder Fälle rechtzeitig zu melden.