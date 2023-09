Anteil von 50 Prozent Thyssenkrupp verhandelt mit Kretinsky über Teilverkauf der Stahlsparte

Die Gespräche seien fortgeschritten, bestätigten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag einen Vorabbericht des „Handelsblatts“. Kretinsky und seine Holding EPH strebten eine Beteiligung von bis zu 50 Prozent an, keine Kontrolle, sagte einer der Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Der Zeitung zufolge sollen nach derzeitigem Stand der Unternehmer und Thyssenkrupp je einen Anteil von 50 Prozent an der Stahlsparte halten.