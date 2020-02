Zuschlag für Advent, Cinven und RAG-Stiftung : Thyssenkrupp verkauft Aufzugsparte für 17,2 Milliarden Euro

Duisburg Cinven, Advent und die RAG-Stiftung bekommen von Thyssenkrupp den Zuschlag. Die Krupp-Stiftung als größte Einzelaktionärin begrüßte den Schritt.

Der Verkauf des Aufzuggeschäfts von Thyssenkrupp ist unter Dach und Fach. Wie der Konzern am Abend per Pflichtmitteilung bekannt gab, erhält das Konsortium um Advent, Cinven und die RAG-Stiftung den Zuschlag. Dafür stimmte der Aufsichtsrat nach mehrstündiger Sitzung. Der Kaufpreis beträgt 17,2 Milliarden Euro. Ganz zurückziehen werden sich die Essener allerdings nicht: 1,25 Milliarden Euro werden als Rückbeteiligung investiert. Wie der Konzern mitteilte, soll das Closing der Transaktion bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erwartet – also bis Ende September. Das übrige Geld soll im Konzern bleiben und zur Entschuldung sowie Finanzierung der Pensionsverpflichtungen genutzt werden.

Die Krupp-Stiftung als größte Einzelaktionärin begrüßte den Schritt: „Die getroffene Entscheidung ist richtig, auch wenn es bedauerlich ist, dass Thyssenkrupp Elevator nicht im Konzern verbleiben kann“, teilte die Stiftung mit und schickte gleich noch ein Lob an Interims-Konzernchefin Martina Merz hinterher: Der professionell gemanagte Prozess habe zu einem guten Ergebnis geführt. „Der Vorstand hat jetzt die Aufgabe, die Erlöse rasch und gezielt so einzusetzen, dass das Unternehmen sich erfolgreich entwickeln kann.“ Thyssenkrupp müsse wieder wettbewerbs- und dividendenfähig werden. Das sei auch im Sinne aller Beschäftigten.

Inzwischen stehen die Zeichen diametral entgegengesetzt. Konzernchefin Merz wurde in den vergangenen Wochen nicht müde, die Bedeutung des Stahlgeschäfts für den Konzern zu betonen. Also jener Sparte, die als äußerst zyklisch gilt und in die nach Ansicht der Beschäftigten in den vergangenen Jahren viel zu wenig investiert worden ist. Die Belegschaft hatte deshalb zusätzlich zu den ohnehin anstehenden Instandhaltungsinvestitionen weitere Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro gefordert. Etwa 800 Millionen Euro hat das Management zugesagt.