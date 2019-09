Gründungsunternehmen : Thyssenkrupp fliegt aus dem Dax

Frankfurt Der Industriekonzern verliert seinen seit Jahrzehnten angestammten Platz im wichtigsten deutschen Aktienindex. Thyssenkrupp steigt zum 23. September in den MDax ab.

Die Deutsche Börse überprüft alle drei Monate die Zusammensetzung des Dax anhand des Börsenwerts und des durchschnittlichen Handelsumschlags der Aktien. Thyssenkrupp hat seit Anfang 2018 fast 60 Prozent an Börsenwert eingebüßt - verstärkt zuletzt auch durch das Veto der EU-Wettbewerbshüter gegen eine Fusion seiner Stahlsparte mit dem indischen Tata-Konzern.

Für den Essener Industriekonzern ist der Abstieg eine Zäsur. Seit Einführung des Dax 1988 war Thyssen in dem Index der 30 größten Unternehmen dabei. 1999 schloss sich das Unternehmen mit dem einstigen Konkurrenten Krupp zusammen.

"Dass uns der Abstieg aus dem Dax enttäuscht, steht außer Frage", erklärte Vorstandschef Guido Kerkhoff am Donnerstag. "Als Gründungsmitglied wären wir dem Leitindex gern erhalten geblieben."

Ehrlicherweise sei die "Performance" des Konzerns aber auch zu schwach gewesen, daher sei der Gang in den MDax die logische Konsequenz. "Unser Blick geht jetzt aber nach vorn", betonte Kerkhoff. Wichtig sei, den Konzern jetzt neu und profitabler aufzustellen, um so das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, sagte der Vorstandschef. "Der MTU Aero gratulieren wir zum Aufstieg in den DAX."