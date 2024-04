Kapazität soll um ein Viertel sinken, Tausende Stellen in Gefahr Thyssenkrupp streicht Stahlsparte zusammen

Die Stahlkrise spitzt sich zu, die Unruhe bei Deutschlands größtem Hersteller wächst: Nun will Thyssenkrupp seine Kapazitäten in der Stahlerzeugung deutlich herunterfahren und viele Stellen abbauen. „Die Duisburger Produktionskapazität soll deutlich reduziert werden“, teilte der Konzern am Donnerstagabend nach einer Sitzung des Strategieausschuss mit. Thyssenkrupp Steel und die Tochter HKM haben Anlagen, die auf eine jährliche Produktion von knapp zwölf Millionen Tonnen ausgelegt sind. Nun soll diese auf 9,0 bis 9,5 Millionen Tonnen sinken. „Mit diesen Maßnahmen wird auch ein noch nicht bezifferbarer Abbau von Arbeitsplätzen verbunden sein“, so der Konzern.