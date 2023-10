Stahlkocher sind sauer auf den neuen Chef Thyssenkrupp strauchelt bei Stahl-Verkauf

Das ging schnell: Nur wenige Wochen, nachdem Miguel Lopez als Vorstandschef das Steuer bei Thyssenkrupp übernommen hat, bringt er die Kostenpflichtiger Inhalt IG Metall gegen sich auf. Die Arbeitnehmer sind empört, wie intransparent und ungeschickt Lopez aus ihrer Sicht den Verkauf der Stahlsparte angeht. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky soll einen Anteil von 50 Prozent am Stahl bekommen. „Die Thyssenkrupp AG will den Deal schon Ende Oktober unter Dach und Fach bringen. Das ist unseriös und ignoriert völlig die Interessen der Belegschaften“, heißt es in einer Information der Gewerkschaft an die Belegschaft. Wenn am Dienstag die aufgebrachten Stahl-Betriebsräte in Essen zusammenkommen, stehen die Zeichen auf Sturm. Kein Wunder: Thyssenkrupp Steel hat 26.000 Beschäftigte, die wissen wollen, wie es mit ihren Jobs weitergeht.