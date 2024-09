Stahlriese in NRW Land lehnt Aufsichtsratsposten bei Thyssenkrupp Steel ab

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur sagte in einer aktuellen Viertelstunde im Wirtschaftsausschuss, die Förderung von Bund und Land sei kein Blankoscheck. Gelder würden nicht auf einen Schlag dem Unternehmen zur Verfügung gestellt, sondern könnten nur für einzelne Projektschritte abgerufen werden. „Wir werden diesen Prozess als Landesregierung weiterhin im engen Begleitungsmodus konstruktiv unterstützen, aber dabei eben auch die unternehmerische Eigenverantwortung respektieren.“ Dem Unternehmen sei ohnehin mehr geholfen, wenn in den in den Organen der Gesellschaften Stahl-Profis und keine Politiker vertreten seien. Sie und der Ministerpräsident stünden immer für Gespräche bereit, sagte Neubaur. Die Notwendigkeit eines nordrhein-westfälischen Stahlgipfels, so wie ihn der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Dietmar Brockes, vorgeschlagen hatte, sieht sie nicht.