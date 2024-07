Neuer Ärger bei Thyssenkrupp Sigmar Gabriel verschiebt Sondersitzung zum Stahl

Der Schicksalstag für die Stahl-Tochter von Thyssenkrupp wird verschoben. Sigmar Gabriel, Aufsichtsratschef von Steel, teilte dem Gremium nun mit, dass die außerordentliche Aufsichtsratssitzung am 29. Juli abgesagt werde. Stattdessen wolle er in Kürze zu einem Ersatztermin am 9. August einladen, erfuhr unsere Redaktion aus Konzernkreisen. Das Unternehmen wollte das nicht kommentieren.