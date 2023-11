Milliardenverlust und Hängepartie beim Stahl Thyssenkrupp rutscht tiefer in die Krise

Thyssenkrupp hat mit Miguel Lopez einen neuen Chef, doch die alten Probleme: Der Konzern rutscht immer tiefer in die Krise. Im Geschäftsjahr 2022/23 machte er unterm Strich einen Verlust von 2,0 Milliarden Euro. Vor einem Jahr stand noch ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro zu Buche. Das liegt an den schwächeren Geschäften und vor allem an einer saftigen Abschreibung auf das Stahlgeschäft von 2,1 Milliarden Euro. „Die Zahlen zeigen, dass wir bei der Transformation vorangekommen sind, aber weiter hart an der Verbesserung der Performance unserer Geschäfte arbeiten müssen“, sagte Lopez. Seine Baustellen: