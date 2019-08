Stahlkonzern : Fusions-Verbot: Thyssenkrupp wehrt sich mit Klage

Die Zentrale des Thyssenkrupp-Konzerns in Essen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Essen Der Konzern will damit besonders für mögliche künftige Fusions-Verfahren rechtliche Klarheit gewinnen.

Thyssenkrupp will das Verbot der Fusion mit dem indischen Stahlhersteller Tata Steel durch die EU-Kommission nicht auf sich sitzen lassen. Am Donnerstag reichte das größte deutsche Stahlunternehmen Klage gegen die Entscheidung beim europäischen Gerichtshof ein, wie Thyssenkrupp-Rechtsvorstand Donatus Kaufmann bestätigte. Nach Meinung des Konzerns ist die Verbotsentscheidung der EU falsch und in Teilen rechtswidrig gewesen. Die Klage soll deshalb auch für zukünftige Fusionskontrollen rechtliche Klarheit schaffen.