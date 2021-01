Industriegigant im Umbruch : Thyssenkrupp prüft Börsengang der Stahlsparte

Auf diese Weise könnte der angeschlagene Konzern das Übernahmeangebot von Liberty Steel abschütteln. Nun hat es die IG Metall in der Hand. Die Aktie legt zu.

Dabei sind in Essen viele Fragen zu klären: Thyssenkrupp müsste eine Mehrheit am ausgelagerten Stahlgeschäft abgeben, um den Bereich zu entkonsolidieren, also aus den eigenen Büchern zu bekommen. Zudem müsste die Stahltochter viel frisches Kapital über die Börse einsammeln, um die dringend nötigen Investitionen etwa in den klimafreundlichen Umbau stemmen zu können. Auch um die Sanierung, also verschärften Stellenabbau, kommt die Stahlsparte nicht herum, um an der Börse zu bestehen. Hier hat es nun die IG Metall in der Hand.