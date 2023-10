Bis zu 50 Prozent Tschechischer Milliardär Kretinsky plant Kauf von Thyssenkrupp Stahlsparte

Seit Langem schon versucht Thyssenkrupp, seine Stahlsparte in neue Hände zu geben. Eine Fusion mit Tata ist vor Jahren gescheitert, dann kamen die Corona- und Energiekrise. Nun aber kommt Bewegung in die Sache: Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky, der seit Wochen schon die Fühler ausstreckt, könnte einen Anteil von 50 Prozent am Stahl erhalten, wie das „Handelsblatt“ berichtet.