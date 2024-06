Grundsatzerklärung des Vorstands Thyssenkrupp verspricht: Keine Kündigung im Stahl

Im erbitterten Streit um die Zukunft der Stahlsparte geht Thyssenkrupp auf die Belegschaft zu. In einem Grundsatz-Papier zur künftigen Zusammenarbeit sagt der Vorstand nun den Ausschluss betriebsbedingter Kündigung zu. Bislang sind sie nur bis März 2026 ausgeschlossen. Da der Konzern die Produktionskapazitäten beim Stahl um ein Viertel senken will, was Tausende Stellen kosten könnte, bangen Stahlkocher um ihre Zukunft. Unterzeichnet wurde das mehrseitige Papier von Konzern-Chef Miguel Lopez, Stahl-Chef Bernhard Osburg und Daniel Kretinsky. Der tschechische Milliardär will zunächst mit 20 Prozent bei Thyssenkrupp Steel einsteigen und seinen Anteil dann auf 50 Prozent ausbauen.