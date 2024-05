Thyssenkrupp-Demonstration in Essen „Lügner, Lügner“ – Pfeifkonzert gegen den Vorstandschef López

Dem widersprach Lopez in seiner Rede nicht, die er trotz immer neuer Unterbrechungen stoisch vortrug. „Wir wollen, dass auch in Zukunft in Duisburg Qualitätsstahl gekocht wird“. Das werde aber „ohne Einschnitte nicht gehen.“ Er wolle „sozialverträgliche Lösungen“ schaffen. Es solle „weiterhin keine betriebsbedingten Kündigungen geben“, der Zeitrahmen blieb aber offen. Und er betonte, wie wichtig es sei, günstige, grüne Energie irgendwie zu besorgen: „Der Energiekostenanteil an einer konventionellen Bramme liegt bei fünf Prozent, an der zukünftigen grünen Bramme bei 45 bis 50 Prozent.“