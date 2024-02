„Was soll das, Herr López?“ IG Metall demonstriert vor Thyssenkrupp-Hauptversammlung in Bochum

Rund 250 Thyssenkrupp-Beschäftigte haben am Freitag in Bochum vor der Hauptversammlung des Industriekonzerns für eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmerseite an der künftigen Ausrichtung des Konzerns demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die IG Metall. Im Fokus der Demo stand der neue Vorstandsvorsitzende Miguel López. Die Gewerkschaft wirft ihm vor, die Mitbestimmung zu umgehen. Ein an die Aktionäre gerichtetes Flugblatt der IG Metall war mit „Was soll das, Herr López?“ überschrieben.