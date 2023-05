Stahl treibt Konzern in die Verluste Martina Merz will in Fanclub von Thyssenkrupp wechseln

Merz hat, so die Lesart in der Branche, aufgegeben, weil die Stahlfraktion der IG Metall und auch eigenen Vorstandskollegen ihr Knüppel zwischen die Beine warfen. Dazu sagte Merz: „Im Ruhrgebiet herrscht eine direkte Sprache, das ist kein Zeichen einer schlechten Zusammenarbeit.“ Sie sei auch sicher, dass sie den Campus in Essen nicht auf Dauer verlasse. Einen Beratervertrag werde sie aber nicht mit dem Konzern vereinbaren.