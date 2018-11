Sorgen wegen Kartellverfahren: Thyssenkrupp gibt Gewinnwarnung heraus

Essen Wegen neuer Erkenntnisse in einem Kartellverfahren geht der Konzern von einem Jahresüberschuss von nur noch 100 Millionen Euro aus. Die Fusion der Stahlsparte mit Tata sei aber nicht gefährdet, so das Management.

Neuer Ärger bei Thyssenkrupp. Am Donnerstagabend gab der Essener Industriekonzern per Pflichtmitteilung eine Gewinnwarnung ab. Für das Geschäftsjahr 2017/18 rechnet das Management nur noch mit einem Jahresüberschuss von 100 Millionen Euro – nach 271 Millionen im Vorjahr. Der Aktienkurs brach nachbörslich um 7,9 Prozent ein.

In einem internen Brief an die Belegschaft, der unserer Redaktion vorliegt, schreibt Rechtsvorstand Donatus Kaufmann: „Mittlerweile haben wir Erkenntnisse in dem Ermittlungsverfahren, die uns dazu bewogen haben, im Konzernjahresabschluss eine Rückstellung zu bilden. Das ist eine Form der Risikovorsorge, zu der wir als Kapitalgesellschaft gesetzlich verpflichtet sind.“