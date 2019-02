Nach Chaosjahr 2018: Eiszeit bei Thyssenkrupp-Hauptversammlung

Bochum Bei der Hauptversammlung des Essener Industriekonzerns machen die Aktionäre ihrem Ärger über das zurückliegende Jahr Luft. Der Vorstand wirbt für seine Teilungsstrategie.

Der Saal im Bochumer Ruhrcongress ist zu Beginn der Thyssenkrupp-Hauptversammlung gerade einmal zur Hälfte gefüllt. Wegen Schnee und Eis haben viele Aktionäre den Weg nach Bochum gescheut. Eisig sind zum Teil auch die Wortbeiträge der Aktionäre in der gut beheizten Halle. Schließlich will so mancher Anteilseigner nach dem Chaosjahr 2018 sich den Frust von der Seele reden.