Krisenkonzern Thyssenkrupp Das sind die neuen Köpfe beim Stahl

(anh) Bei Thyssenkrupp dreht sich das Personalkarussell weiter: Als neuer Personalvorstand beim Stahl sind Tekin Nasikkol, derzeit Chef des Gesamtbetriebsrats, oder alternativ Heiko Reese, Leiter des IG Metall-Stahlbüros, im Gespräch, wie es in Konzernkreisen heißt. Ein neueR Personalchef wird gesucht, weil der von vielen geschätzte Markus Grolms auf Druck von Konzern-Chef Miguel López gehen musste - so wie zwei weitere Vorstände. Nasikkol hatte zum Einstieg des Investors Daniel Kretinsky den schönen Satz geprägt: „Wir haben nichts gegen Milliardäre – solange sie Geld mitbringen und in den Stahl investieren.“