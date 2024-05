Tausende Stellen bei Thyssenkrupp bedroht Die Angst vor einem zweiten Rheinhausen

Es war im November 1987, als Helmut Laakmann die Rede hielt, die das Ruhrgebiet veränderte: „Kruppsche Arbeiter, nehmt jetzt diese historische Stunde wahr, um endlich das auszufechten, was wir ausfechten müssen für unsere Familien, für unsere Kinder, für die Menschen in diesem Lande“, rief der Betriebsleiter den Tausenden Arbeitern im Walzwerk Rheinhausen zu. „Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Clique, eine kleine Mafia, mit den Menschen in diesem Lande macht, was sie will.“