Industriekonzern : Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff irritiert Aufsichtsrat

Der Fahrstuhlschacht in der früheren Thyssen-Zentrale – dem Düsseldorfer Dreischeibenhaus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Essen Am Mittwoch tritt der Aufsichtsrat des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp zusammen. Dabei wird es auch um die Pläne für die Versilberung der Aufzugsparte gehen. Dessen Management versucht derweilen, die Belegschaft zu beruhigen.

Wenn am Mittwochnachmittag in Essen der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp zusammentritt, wird Konzernchef Guido Kerkhoff den Kontrolleuren zu seinen Plänen für die Aufzugsparte Rede und Antwort stehen müssen. In Konzern- und Aufsichtsratskreisen herrscht Irritation darüber, was die Konzernführung genau will. Von einem „kommunikativen Desaster“ ist die Rede.

Erst betrieb Kerkhoff mit aller Kraft den Börsengang der Sparte, die in den ersten neun Monaten des Jahres 590 Millionen Euro Gewinn beisteuerte, während der Gesamtkonzern nur auf 396 Millionen Euro kam. Dann erklärte Kerkhoff am vergangenen Mittwoch, man habe „einen strukturierten Prozess für die Bewertung von Angeboten von strategischen Investoren und Finanzinvestoren eingeleitet“. Also doch ein Komplettverkauf? Kone-Chef Erik Ehrnrooth brachte gleich seinen Konzern ins Spiel. „Die Aufzugssparte von Thyssenkrupp würde perfekt zu Kone passen“, hatte er unserer Redaktion gesagt. Kone lote für eine Übernahme bereits Partnerschaften aus, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, hatten zudem mehrere Insider Reuters gesagt.

Am Dienstag berichtete dann die „Börsen-Zeitung“ Kerkhoff habe zehn Beteiligungsgesellschaften und Konkurrenten dazu aufgefordert, bis zu diesem Mittwoch ihr Interesse zu bekunden – wie hoch die Beteiligung ausfalle, sei dabei völlig offen.