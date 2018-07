Thyssenkrupp-Aufsichtsrat: Grolms führt Geschäfte

Essen Das Kontrollgremium hat sich auf keinen Nachfolger für Ulrich Lehner einigen können. Damit übernimmt nun sein Stellvertreter, Markus Grolms, die Geschäfte des Gremiums. Der wurde von der IG Metall entsandt.

Nach dem Abgang von Vorstandschef Heinrich Hiesinger und Chefkontrolleur Ulrich Lehner findet der Essener Traditionskonzern vorerst nicht zur Ruhe. Nachdem bereits Finanzvorstand Guido Kerkhoff nur übergangsweise den Vorstandsposten übernommen hat, tritt mit Markus Grolms die zweite Interrimslösung an zentraler Stelle in Kraft. Wie ein Konzernsprecher erklärte, habe sich der Aufsichtsrat nicht auf einen Kandidaten aus den eigenen Reihen geeinigt, weshalb Grolms nun die Geschäfte des Aufsichtsrates führt.

Für Grolms, der dem Thyssenkrupp-Aufsichtsrat seit 2009 angehört, ist es eine Aufgabe auf Zeit. Er führt nur die Geschäfte, ist kein Vorsitzender. Grolms hatte zuletzt scharfe Kritik an Hiesinger und Lehner geübt: „Manager können wegrennen. Unsere Leute in den Werken und Verwaltungen können das nicht“, hatte er gesagt.

Der gelernte Glaswerker hat berufsbegleitend an der Fern-Universität Hagen Sozialpsychologie, Politikwissenschaften und Jura studiert. 2007 schlug er die Laufbahn eines hauptamtlichen IG-Metall-Funktionärs ein – zunächst als Trainee in der Vorstandsverwaltung in Frankfurt, ab 2008 holte ihn NRW-Bezirksleiter Oliver Burkhard, heute Personalvorstand bei Thyssenkrupp, als Projektleiter nach Düsseldorf. Im gleiche Jahr zog Grolms auch in den Aufsichtsrat der Thyssenkrupp AG ein.