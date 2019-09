„Hier geht es drunter und drüber“ : Thomas Cook streicht alle Reisen bis 13. Oktober

Passagiere gehen an einem Schalter von Condor am Flughafen von Palma de Mallorca vorbei.

Düsseldorf/Oberursel Bis in die Herbstferien hinein storniert Thomas Cook hierzulande die Reisen. Ein Urlauber aus Neuss berichtet, wie ihm die Insolvenz des Touristikkonzerns die Ferien in Gran Canaria verdirbt.

Mit sofortiger Wirkung stornierten die Insolvenzverwalter die bis zum 13. Oktober stattfindenden Abreisen, nachdem es schon seit Montag keine Abflüge in die Ferien gab bei Thomas Cook. Die neue Streichaktion dürfte viele zehntausend Urlauber treffen, auch weil ausgerechnet die Reisen am ersten Wochenende der NRW-Herbstferien nicht mehr stattfinden. Jetzt müssen Condor, Eurowings oder auch Tuifly die vielen Tausend von Thomas Cook zurückgegebenen Tickets neu unterbringen.

Aktuell sind One-Way-Tickets von Düsseldorf nach Mallorca am 13. Oktober für 139 Euro bei Condor zu erwerben, halbwegs günstig für den ersten Feriensonntag.

Absage Der Billigflieger Ryanair erklärte am Donnerstag, Condor nicht übernehmen zu wollen.

Strategie Der Ferienflieger Condor erhält 380 Millionen Euro an Staatsbürgschaft. Das Unternehmen aus Oberursel trennte sich juristisch vom insolventen Mutterkonzern Thomas Cook in London, um für dessen Schulden nicht gerade stehen zu müssen. Condor-Chef Ralf Teckentrup sucht einen Partner. Er sagt, Condor könne auf Dauer nicht alleine überleben, die Jets müssten modernisiert werden. Tuifly wäre ein denkbarer Partner, ebenso die Lufthansa-Gruppe, die früher Mutterkonzern von Condor war.

Thomas Cook berichtet, dass noch rund 70.000 Urlauber in den verschiedensten Zielgebieten seien, die alle ihren Urlaub wie geplant bis zum Ende durchführen könnten, weil die Insolvenzversicherung Zurich Hotels und Rückflüge übernimmt. Tatsächlich haben eine Reihe an Hotels in Mallorca aber die Gäste aufgefordert, den Aufenthalt erneut zu zahlen. Das berichtet die „Mallorca Zeitung“. Ein Mann sagte der Redaktion, er habe 800 Euro bezahlt. „Das Wort Nötigung ist da zu harmlos, das ist Erpressung“, sagt er.