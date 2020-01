Thomas-Cook-Reisemarke : Neckermann wird türkisch - Anex übernimmt

Frankfurt/Main „Neckermann Reisen“, die traditionsreiche Tourismusmarke, kommt in türkische Hände. Der türkische Reiseveranstalter Anex hat die Markenrechte sowie diverse Internet-Domains aus der Insolvenzmasse der deutschen Thomas Cook erworben.

Die deutsche Thomas Cook war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten und hatte im Herbst Insolvenz angemeldet. Da ein Verkauf als Ganzes scheiterte, wurde das Unternehmen mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt in Teilen verkauft. So sicherte sich Galeria Karstadt Kaufhof 106 Reisebüros und die deutsche Online-Plattform. Die Callcenter wurden an die Münchener Dubag-Gruppe verkauft.