Teures Urteil in USA: Bayers Problem heißt Glyphosat

Glyphosat kommt in der Regel vor der Aussaat zum Einsatz. Das Pestizid dient zur Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft (Symbolbild). Foto: Steven Lüdtke

Leverkusen Monsanto wird in den USA zu 250 Millionen Dollar Strafe verurteilt. Ein Gericht sieht das glyphosathaltige Mittel Roundup als ursächlich für eine Krebserkrankung an.

Seit Jahren wird in Europa über mögliche gesundheitliche Gefahren des Herbizids Glyphosat diskutiert, das der amerikanische Saatguthersteller Monsanto in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf den Markt brachte. Das hat Bayer nicht davon davon abgehalten, umgerechnet 60 Milliarden Euro für die Übernahme von Monsanto zu bezahlen und dafür etliche Auflagen der Wettbewerbsbehörden zu akzeptieren. Jetzt erlebt der Leverkusener Konzern einen neuerlichen Rückschlag: Ein US-amerikanisches Geschworenengericht hat Monsanto zu einer Zahlung von 290 Millionen Dollar (etwa 250 Millionen Euro) an einen Mann verpflichtet, der seit vier Jahren an Lymphdrüsenkrebs leidet und dafür das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup verantwortlich macht.

Der Mann heißt Dewayne Johnson, ist 46 Jahre alt und war als Hausmeister früher auch für die Schädlingsbekämpfung an Schulen zuständig. Seine Klage, die vorgezogen wurde, weil er im Sterben liegt, könnte eine wahre Prozessflut in den Vereinigten Staaten auslösen, die das Thema Glyphosat für Bayer endgültig zum Alptraum machen könnten. Mehrere tausend Amerikaner haben geklagt; allein bei der Kammer des Gerichts in San Francisco, bei der jetzt der Fall Johnson verhandelt wurde, haben mehr als 400 Bauern, Gärtner und Verbraucher Klage eingereicht. Sie werfen Monsanto vor, die Gefahren verschleiert zu haben, und sagen, dass sie durch den Unkrautvernichter das Non-Hodgkin-Lymphom bekommen hätten. Als Non-Hodgkin-Lymphome werden mehrere bösartige Erkrankungen des Lymph-Systems bezeichnet. Für Bayer ist das ein schwer kalkulierbares Risiko, weil der deutsche Konzern in letzter Konsequenz für die finanziellen Folgen haften müsste. Verhandelt werden solche Fälle jenseits des Atlantiks von Geschworenengerichten. Deren Mitglieder sind in der Regel keine Wissenschaftler, sondern Laien, die emotional entscheiden.