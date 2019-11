Elektroauto-Hersteller : Teslas Fabrik-Pläne sind eine Provokation

Tesla-Chef Elon Musk spricht vor der Enthüllung des Model Y in Teslas Designstudio in Hawthorne, Kalifornien. Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN

Meinung Berlin Der Elektroauto-Hersteller will seine neue Giga-Fabrik bis Ende 2021 direkt vor die Nase der deutschen Hersteller bauen. Doch Elon Musk hat oft schon mehr versprochen als er halten konnte.

Jahrelang wurde Elon Musk in von der deutschen Auto-Industrie Autoindustrie belächelt, nun will er ihnen ihr eine Giga-Fabrik vor die Nase setzen. Während die Branche unter den Belastungen der Mobilitätswende ächzt und Sparprogramme auflegt, verspricht Musk Wachstum und Arbeitsplätze. Was für eine Provokation.