Ankündigung von Konzernchef Elon Musk : Tesla will Fabrik in der Nähe von Berlin bauen

Tesla will Fabrik in der Nähe von Berlin bauen

Berlin Der Elektroauto-Hersteller Tesla will seine für Europa geplante Fabrik in der Umgebung von Berlin errichten. Hier sollen unter anderem Akkus für Elektroautos produziert werden.

Der Elektroauto-Hersteller Tesla will seine für Europa geplante Fabrik in der Umgebung von Berlin errichten. Das kündigte Tesla-Chef Elon Musk am Dienstagabend bei einer Preisverleihung („Goldenes Lenkrad“) von „Auto-Bild“ und „Bild am Sonntag“ an, wie die Zeitungen berichten.