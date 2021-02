Digitalwährung steigt auf Rekordhoch : Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin

Eine Bitcoin Münze (Symbolbild). Foto: dpa/Ina Fassbender

New York Binnen weniger Minuten hat der Bitcoin am Montag ein neues Hoch erklommen. Grund dafür: Tesla setzt im großen Stil auf die Kryptowährung. Wie das Unternehmen von Elon Musk am Montag mitteilte, investiert Tesla 1,5 Milliarden Dollar (1,25 Milliarden Euro) in die digitale Währung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wert des Bitcoin war in den vergangenen Monaten stark gestiegen - Anfang Januar kletterte er zwischenzeitlich auf über 40.000 Dollar. Die Mitteilung von Tesla ließ den Kurs binnen Minuten auf über 43.000 Dollar steigen.

Musk hatte schon vor einigen Tagen seine Haltung gegenüber der Währung deutlich gemacht: In sein Twitter-Profil schrieb er kurz und knapp #bitcoin.

Foto: ap 6 Bilder Das ist die Internet-Währung Bitcoin

Ein wichtiger Grund für den Aufschwung der vergangenen Monate war die Ankündigung des Bezahldienstes Paypal im Herbst gewesen, Kontoinhabern die Nutzung von Kryptowährung zu ermöglichen.

Hinter der Digitalwährung steckt die Idee einer Währung, die unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik existiert. Anders als klassische Währungen werden digitale Zahlungsmittel nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert, auch Buchungen müssen nicht von einer zentralen Stelle bestätigt werden.

Der Bitcoin-Kurs über der Marke von 40.000 Dollar macht auch Aktien von Firmen rund um die Cyber-Devise und Blockchain-Technologie attraktiv. Vor dem Handelsstart an den US-Börsen ziehen die Papiere der Bitcoin-Bank Silvergate Capital 8,4 Prozent an und steigen damit über das Kursziel von 135 Dollar, das der Finanzdienstleister Craig Hallum erst vorige Woche genannt hatte. Die Papiere der Bitcoin Group, dem Betreiber einer Kryptobörse, legen in Frankfurt rund acht Prozent zu.

Die Bitcoin-Mining-Gruppen Marathon Patent Group und Riot Blockchain gewinnen vorbörslich in den USA mehr als sieben Prozent. Die Aktien von Overstock.com, einem Online-Einzelhändler und Blockchain-Tech-Investor, klettern um zwei Prozent. Anteilsscheine von MicroStrategy, einem Bitcoin-Käufer und Softwareunternehmen notieren 5,5 Prozent höher.

(felt/AFP)