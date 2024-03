IG Metall mit 106 Kandidaten dabei Betriebsratswahl bei Tesla angelaufen

Beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin hat am Montag die zweite Betriebsratswahl begonnen. In dem einzigen europäischen Autowerk von Tesla treten zur Wahl neun Listen mit 234 Kandidatinnen und Kandidaten an. Die bisherige Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz tritt wieder an. Die IG Metall ist nach eigenen Angaben mit 106 Kandidatinnen und Kandidaten dabei. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen und die Bindung an einen Tarifvertrag, was Tesla ablehnt.