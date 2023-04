E-Autos von Elon Musk Preiskrieg hinterlässt Spuren in Teslas Bilanz

Kirkhorn versprach zugleich, dass die Rendite nicht unter 20 Prozent fallen wird. Dabei setzt Tesla auf Skaleneffekte, wenn die Produktion in den Werken in Grünheide bei Berlin und in Austin im US-Bundesstaat Texas hochgefahren wird. Der Autohersteller bekräftigte sein Ziel, in diesem Jahr 1,8 Millionen Autos bauen zu wollen. Die Produktion an den Standorten in Texas sowie in Brandenburg werde erhöht.