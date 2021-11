Nach Twitter-Umfrage : Elon Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar

Tesla-Chef Elon Musk (Archivfoto). Foto: AP/Jae C. Hong

New York Nach seiner aufsehenerregenden Twitter-Abstimmung vom Wochenende hat Tesla-Chef Elon Musk erstmals seit Jahren wieder Aktien seines Unternehmens verkauft.

Am Montag verkaufte er mehr als 930.000 Papiere von Tesla und nahm damit rund 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) ein. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Musk hält immer noch mehr als 170 Millionen Tesla-Aktien.