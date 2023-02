E-Auto-Fabrik nahe Berlin Tesla beschäftigt in Grünheide mittlerweile mehr als 10.000 Mitarbeiter

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht wachsende Risiken für Investitionen in die Batteriefertigung in Deutschland. „Wir glauben, dass der Hochlauf der Elektromobilität gestört wird - auch deshalb, weil man die Subventionen in Deutschland gekürzt hat“, sagte der Direktor des CAR - Center Automotive Research in Duisburg der Deutschen Presse-Agentur. „Damit werden Verbrenner wieder preisgünstiger für die Kunden. Damit braucht man weniger Batterien in Europa.“ Dudenhöffer war in der „Süddeutschen Zeitung“ auch auf die Risiken hoher Strompreise in Deutschland eingegangen.