Insider plaudern aus Tesla will ab 2025 günstiges E-Auto anbieten

San Francisco · Tesla will Insidern zufolge im kommenden Jahr mit einem erschwinglichen E-Automodell an den Start gehen. Unter welchem Namen das neue Auto in Produktion gehen soll und was für ein Automodell es voraussichtlich wird.

25.01.2024 , 15:14 Uhr

Das Werk der Tesla-Gigafactory Berlin-Brandenburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Der US-Autobauer habe seinen Zulieferern angekündigt, Mitte 2025 mit dem neuen Modell unter dem Code-Namen „Redwood“ in Produktion zu gehen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters. Zwei von ihnen erklärten, es werde sich um einen kompakten Crossover handeln. Tesla habe letztes Jahr Anfragen für das Modell an Lieferanten verschickt und ein wöchentliches Produktionsvolumen von 10.000 Fahrzeugen prognostiziert, sagten zwei der Insider. Tesla war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Im vorbörslichen US-Handel notierten die Tesla-Aktien gut ein Prozent im Plus. Tesla-Chef Musk kündigt 25.000-Euro-Auto in Grünheide an Günstigeres Elektroauto Tesla-Chef Musk kündigt 25.000-Euro-Auto in Grünheide an Tesla-Chef Elon Musk hatte im Mai vergangenen Jahres auf der Aktionärsversammlung erklärt, der Konzern arbeite an zwei neuen Produkten mit dem Potenzial für einen Gesamtabsatz von fünf Millionen Fahrzeugen pro Jahr. „Sowohl das Design der Produkte als auch die Herstellungstechniken übertreffen alles, was es sonst in der Branche gibt“, sagte er. Tesla liefert erste Elektro-Pickups „Cybertrucks“ aus – teurer als angekündigt So viel kostet es Tesla liefert erste Elektro-Pickups „Cybertrucks“ aus – teurer als angekündigt Musk hatte schon 2020 ein erschwingliches E-Auto zum Einstiegspreis von 25.000 Dollar in Aussicht gestellt, um mit Benzinern und Billiganbietern aus China wie BYD mitzuhalten. Das Vorhaben legte er allerdings zunächst wieder auf Eis. Teslas günstigstes Angebot, die Limousine Model 3, hat in den USA derzeit einen Einstiegspreis von 38.990 Dollar. BYD überholte Tesla derweil im letzten Quartal 2023 als weltgrößter Hersteller von Elektrofahrzeugen.

