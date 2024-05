Vorteile und Nachteile der Verstaatlichung Stromnetz in Deutschland zu verkaufen

Der niederländische Staatskonzern Tennet hat einst das Höchstspannungsnetz von Eon übernommen. Das war mal eine lukrative, sichere Sache, nun aber stehen Milliardeninvestitionen an. Neue Stromtrassen sollen Windenergie von der Küste in die Industriezentren im Süden bringen. Die Niederländer müssen sparen wie alle und haben kein Interesse an diesen Milliardeninvestitionen im Nachbarland, heißt es in der Branche. Daher drängt nun das Bundeswirtschaftsministerium auf einen Einstieg des Bundes, auch wenn noch unklar ist, woher Minister Robert Habeck das Geld nehmen will. In der Branche ist von 20 bis 25 Milliarden Euro die Rede.