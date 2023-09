Digital-X-Kongress in Köln Telekom will Geld von Internetfirmen

Hart mit der deutschen und der europäischen Politik ging der Manager dann ins Gericht. Die Preise für die Nutzung der Telefon- und Onlinenetze würden künstlich gedrückt – als Ergebnis würden bei praktisch allen Telefonkonzernen Europas die Umsätze sinken, obwohl immer mehr Daten transportiert werden. In Europa würden pro Kopf der Bevölkerung 104 Euro pro Kopf und Jahr in neue Digitalnetze investiert, in den USA sei der Wert doppelt so hoch, so Höttges. Die hohen Investitionen im Heimatmarkt könne die Telekom nur dank der riesigen Gewinne des US-Ablegers T-Mobile US finanzieren. Damit die alte Welt bei der weiteren Digitalisierung vorankomme und auch um beim Wachstum mit den USA und China mithalten könne, seien zwei Dinge nötig: Die Regierungen in Deutschland und Europa müssten sich genau überlegen, wie der Kontinent trotz steigender Energiepreise wettbewerbsfähig sein könne. Und die US-Online-Riesen wie Google, Facebook oder Amazon müssten Geld dafür zahlen, dass sie Europas digitale Netze für ihre Geschäfte nutzen. „Das kann auch gerne eine Steuer sein“, sagte Höttges. Entscheidend sei, dass in den digitalen Umbau investiert werde.